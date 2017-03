Arte Divulgados quais grupos foram selecionados para "Boca de Cena" 2017

Sete espetáculos teatrais de grupos de Campo Grande e do interior do Estado foram selecionados para o Festival Boca de Cena – Mostra Sul-Mato-Grossense de Teatro e Circo 2017. Os projetos contemplados pelo edital foram publicados no Diário Oficial desta terça-feira (21).

Foram classificados

'Os Corcundas', do Circo do Mato Grupo de Artes Cênicas (Campo Grande), 'Os Guardiões', do Teatral Grupo de Risco (Campo Grande), 'Os malefícios do tabaco', do Grupo Identidade Teatral (Campo Grande), 'Quem matou o morto?', da Cia. Theastai de Artes Cênicas (Dourados), 'Lápide inconclusa em quarta-feira de cinzas', da Associação Cultural Fulano di Tal (Campo Grande), 'O santo e a porca', do Grupo Arte Viva (Jardim) e 'Os três porquinhos e o lobo mau', da Cia Teatral Corpo Cênico (Nova Andradina).

Foram recebidas quatorze propostas. A comissão de seleção tinha como objetivo selecionar até dez espetáculos para o projeto, composto de mostra de espetáculos, seminários, oficinas, intercâmbios e exibição de filmes, tudo com entrada franca. As datas das apresentações serão definidas nos próximos dias.

A comissão de seleção foi composta pelos seguintes membros titulares: Dora de Andrade Silva (professora de Artes Cênicas da UEMS e Doutora em Artes Cênicas), Glaucia Vieira Pires de Oliveira (professora de Artes Cênicas da UEMS e Especialista em Dança e Expressão Corporal) e Jair de Oliveira (ator e diretor de Teatro).

O “Boca de Cena” é realizado desde 2008 pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul em parceria com o Colegiado Setorial de Teatro e o Colegiado Setorial de Artes Circenses em comemoração à duas datas importantes: Dia Internacional do Teatro e Dia Nacional do Circo.

“A mostra já está consolidada no calendário cultural do Estado, sendo uma referência entre o público. Conta com a parceria dos colegiados e universidades, oferecendo legitimidade ao produto cultural numa construção coletiva, com o objetivo de chegar ao principal interessado, o público”, explica Márcio Veiga, gestor de Produção Cultural da Fundação de Cultura.

O objetivo da Mostra é fomentar o desenvolvimento das artes cênicas, promover e valorizar o encontro do público com a arte do teatro e do circo de Mato Grosso do Sul, promovendo uma programação artística reveladora da expressão cênica estadual e propiciar o intercâmbio de artistas e a formação de plateia em ambientes cênicos convencionais ou não.

Serviço

Todas as apresentações são gratuitas. Mais informações com Márcio Veiga, coordenador do Núcleo de Teatro da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul pelos telefones (67) 3318-9170 ou (67) 9 9272-9770.