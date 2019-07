UCDB Docentes da UCDB estão na África do Sul para participarem do Winter School 2019

A coordenadora do programa de Mestrado em Desenvolvimento Territorial Sustentável (STeDe) Erasmus Mundus pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), professora Dra. Cleonice Le Bourlegat, e a professora Dra. Dolores Coutinho, estão em Joanesburgo (África do Sul), para participarem da segunda edição do Winter School, que terá início nesta sexta-feira (19) e vai até o dia 27 de julho, na Universidade de Joanesburgo.

O foco do programa é o desenvolvimento sustentável em todos os seus aspectos (sociais, econômicos e ambientais) em diferentes regiões geográficas, apresentando aos mestrandos à visão, abordagem e experiências de desenvolvimento sustentável da África do Sul. Com o tema é "O Caminho da África do Sul para o Desenvolvimento Sustentável" eles serão apresentados a várias iniciativas de desenvolvimento sustentável em diferentes esferas (locais versus nacionais) em diferentes regiões geográficas daquele país.

No ano passado (2018), o primeiro Winter School foi organizado pela UCDB, sendo realizado em cinco cidades de Mato Grosso do Sul, com o tema “Desafios na Agricultura e Turismo”. (Confira também um programa especial sobre o Winter School Brasil 2018).

O programa Erasmus Mundus é composto por seis universidades: na África, Europa e América do Sul (Universidade Católica Dom Bosco, Universidade de Joanesburgo, na África do Sul, Universitá degli studi di Padova in Italy, Katholieke Universiteit Leuven na Bélgica, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne na França, Université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou em Burkina Faso). A coordenação geral do programa é da professora Dra. Marina Bertoncin, da Università degli Studi di Padova, na Itália, e a coordenação local é do o Departamento de Geografia, Gestão Ambiental e Estudos de Energia (GEMES) da Universidade de Johannesburg, sob a responsabilidade do diretor local do STeDe, Dr. Kowiyou Yessoufou.

Programação

Dia 19/07

13h - cerimônia de boas-vindas

Dia 20 e 21

Serão feitas vistas iniciativas de desenvolvimento sustentável na cidade

Dia 22/07

Visita ao Banco de Desenvolvimento da África do Sul, em Midrand

Dia 23/07

Visitada a uma experiência de desenvolvimento sustentável com a produção de energia em Rosherville/ Joburg

Dia 24/07

Visita ao bairro Negro de Soweto conhecer a história, cultura e população loca (proporcionadas como atividades educativas do turismo responsável local);

Dia 25/07

Visita a Sandton em Joanesburgo, para fazer contato com o Conselho das Construções Verdes (cidades do amanhã)

Dia 26/07

Workshop nas universidades com várias instituições, para abordar a questão do abastecimento sustentável de água e produção agrícola em assentamentos informais

Dia 27/07

Retorno ao bairro de Soweto, para vivenciar o turismo sustentável por meio do tucano tua, para conhecer projetos de jardinagem e parques comunitários