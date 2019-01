DOE DOE traz a lista de candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado para as Escolas de Tempo

Foi publicada, nesta quinta-feira (24.01), no Diário Oficial do Estado (DOE), o Edital n. 3 SAD/SED/ETI com a relação completa dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado, que visa a contratação de profissionais para a função de assistente de atividades educacionais nas unidades de Ensino Fundamental em Tempo Integral – Escola da Autoria – da Rede Estadual de Ensino. Ao todo, foram disponibilizadas 74 vagas para 17 municípios de MS.

Os candidatos aprovados poderão encontrar, na relação em anexo, informações relativas à cidade, escola para lotação e a pontuação atingida. Na lista dos indeferidos, o edital apresenta a fundamentação adotada, em cada caso, conforme estabelecido no Edital n. 1/2019 – SAD/SED/ETI, de 16 de janeiro de 2019.

De acordo com a publicação, o candidato poderá formular recurso por discordância do resultado, devidamente formalizado por escrito e fundamentado, indicando de forma clara e objetiva as razões recursais, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da publicação do Edital no DOE.

Os recursos deverão ser endereçados à Presidente da Comissão de Seleção e entregues pessoalmente ou postados para as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), conforme endereços especificados no Anexo II do Edital n. 1/2019, de acordo com o município da vaga a que concorre. Não serão aceitos recursos interpostos de forma diversa ou fora dos padrões e dos prazos estabelecidos no Edital.

Calendário alterado

Na edição n. 9.828 do DOE, desta quinta-feira (24.01), foi publicada – ainda – a modificação no calendário de atividades do Processo Seletivo. Com a alteração, a Divulgação da homologação do resultado final, publicado no Diário Oficial e no site da SED, e a convocação dos candidatos aprovados, dentro do quantitativo de vagas, passam para o dia 30 de janeiro. A Realização da Contratação será nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, de 2019.