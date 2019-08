DOF DOF apreende 1,3 tonelada de maconha e prende trio Droga seria levada de Campo Grande para Minas Gerais

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam uma caminhonete carregada com 1,3 tonelada de maconha, na madrugada de hoje (8), em Santa Rita do Pardo.

Durante bloqueio policial, equipe abordou um Crossfox branco com placas de Guarujá (SP) para fiscalização em durante a abordagem, policiais perceberam que motorista de uma Toyota Hilux retornou bruscamente ao ver o policiamento na via.

Foi feita perseguição, até que o motorista perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista de rolamento e bateu uma cerca de arame às margens da rodovia. Condutor e passageiro tentaram fugir a pé, mas foram capturados.

Dentro da caminhonete foram encontrados vários tabletes de maconha, que totalizaram 1.343 quilos da droga. Dois pares de placas de Belo Horizonte (MG) também foram apreendidos.

Condutor e passageiro disseram que foram contratados para levar a droga de Campo Grande até Uberaba (MG) e que contavam com o apoio do condutor do Crossfox abordado inicialmente, que fazia o trabalho de batedor.

Além da dupla, o motorista batedor também foi preso. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Pardo (MS), onde foram autuados, em flagrante, por tráfico de drogas.