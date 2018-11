Cigarros DOF apreende 30.000 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na madrugada de domingo (11), por volta das 2h30, uma Carreta Volvo atrelada ao semirreboque carregado com 30.000 pacotes de cigarros (600 caixas) contrabandeados do Paraguai, sem a documentação de regularidade fiscal.

A apreensão ocorreu durante abordagem do policiamento para fiscalização na rodovia BR-163, próximo à cidade de Caarapó. O condutor da carreta seguia no sentido Juti/Caarapó quando foi abordado. Inicialmente disse que transportava uma carga de milho e apresentou notas fiscais falsas.

Durante a vistoria veicular, os policiais constataram a carga de cigarros contrabandeados e localizaram um rádio de comunicação instalado e escondido. O condutor da carreta disse que pegou a carga em Iguatemi, MS e foi contratado para transportar até a cidade de Goiânia, GO. A carreta apresentou problemas mecânicos e foi guinchada até Ponta Porã, MS.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais.