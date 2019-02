Droga DOF apreende adolescente com droga em ônibus

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã desta segunda-feira (18), por volta das 8h50, um adolescente de 17 anos de idade transportando 12 quilos de uma substância, aparentemente maconha, distribuídos em 17 volumes prensados.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização, a um ônibus de passageiro, com itinerário entre Paranhos e Naviraí. Os policiais localizaram o entorpecente em uma mochila de mão que estava com o adolescente, que disse ter adquirido a droga na cidade de Tacuru e comercializaria em Campo Mourão (PR), cidade onde reside.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Eldorado para os procedimentos legais.