DOF DOF apreende carro carregado com droga em Ivinhema

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na noite de ontem (23), por volta das 22h20, um veículo VW Gol de cor prata e placa da cidade de Pilar do Sul (SP) carregado com 420 volumes prensados de uma substância orgânica aparentando ser maconha, com peso total de 301,800 quilos.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-141, região de Ivinhema. O condutor do veículo não obedeceu a ordem de parada dos policiais e fugiu em alta velocidade, sentido Ivinhema.

A equipe policial iniciou um acompanhamento tático por alguns quilômetro, até o momento em que o condutor abandonou o veículo e fugiu em um canavial às margens da rodovia. Os policiais realizaram buscas no local, porém, o homem não foi localizado. A droga estava no porta-malas e interior do veículo que, após checado no sistema de cadastro criminal, não possuía nenhuma irregularidade ou envolvimento em crime.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.