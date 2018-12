DOF DOF apreende Fiorino com cigarros contrabandeados que seguia para SP Veículo era emprestado de amigo do condutor de Minas Gerais

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um veículo com 1,8 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, na madrugada de hoje (13), na MS-164, em Ponta Porã. O condutor do carro, de 67 anos, tinha como destino o estado de São Paulo.

De acordo com o DOF, a apreensão aconteceu por volta de 4h40, em um bloqueio policial, que abordou o veículo Fiat Fiorino de cor branca. Em vistoria pelo carro, os policiais encontraram as caixas de cigarro de várias marcas, mas sem documentação fiscal.

O motorista disse que comprou os cigarros para revender na cidade de São Paulo (SP) e que o veículo foi emprestado de um conhecido que reside na cidade de Itajubá (MG). A ocorrência foi registrada e entregue na Polícia Federal de Ponta Porã.