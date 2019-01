DOF DOF apreende mais dois tentando passar fronteira com contrabando Nos veículos haviam produtos eletrônicos adquiridos no Paraguai

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam nesta quarta-feira (16), dois veículos carregados com produtos eletrônicos de origem estrangeira e sem nota fiscal, na cidade de Nova Andradina (MS).

Durante abordagem da polícia na rodovia MS-141, foram abordados o condutor do veículo VW Space Fox, de cor preta, com placas de Brasilândia (MS), seguido pelo veículo GM Classic, também de cor preta, com placas de Paraguaçu Paulista (SP).

Nos veículos haviam produtos eletrônicos adquiridos no Paraguai. Foram apreendidos, seis notebooks, sete tabletes, mais de 290 roteadores de internet, três calculadoras científicas, um vídeo-game, 16 carregadores portáteis, além de vários slots de memória para computador. Os condutores não tinham a documentação de regularidade fiscal.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e será envida à Receita Federal. Os homens foram autuados em flagrante e responderão pelo crime de descaminho.

Apenas nessa semana foram realizadas outras duas apreensões dessa natureza na fronteira com o país paraguaio.