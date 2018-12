Maconha DOF apreende quase uma tonelada de maconha em carro estacionado em hotel Também foram encontradas várias placas falsas dentro do carro

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam quase uma tonelada de maconha em um veículo que estava estacionado em um hotel, em Bataguassu. Proprietário do veículo não foi localizado.

De acordo com informações do DOF, Fiat Linea com placas falsas de Paranaíba, parado no estacionamento do hotel, chamou atenção dos policiais pelo fato do banco do passageiro e o traseiro estarem coberto com um tecido preto. Ao se aproximarem, equipe também sentiu um forte odor de maconha.

Em revista, foi constatado que o carro estava carregado com vários tabletes da droga, que totalizou 901 quilos. Também foram encontradas sete placas falsas de Dourados e Iturama (MG). Placas originais eram de Ribeirão Preto (SP) e não havia registro de roubo ou furto.

Funcionário do estabelecimento informou à polícia que o veículo já estava estacionado quando ele assumiu o serviço e, por este motivo, não soube informar quem era o proprietário do automóvel.

Veículo e a droga foram apreendidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, que irá investigar o caso.