DOF apreende R$ 247 mil sem comprovação de origem

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam R$ 247 mil, sem espécie, devido a não comprovação da origem do dinheiro. A apreensão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização na região de Maracaju.

Segundo os policiais do DOF, o motorista de uma caminhonete Toyota Hilux, um homem de 55 anos, disse aos policiais que trabalha com compra e venda de gado e que entregaria o dinheiro em Campo Grande, para o proprietário de uma fazenda que fica no município de Nioaque.

Os policiais questionaram a origem do dinheiro ao motorista que disse o valor veio de Amambai em um caminhão boiadeiro. Em contato com o proprietário da fazenda a versão de compra de gado, informada pelo condutor da Hilux, foi confirmada. A Polícia trabalha para confirmar a origem do dinheiro.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. A apreensão ocorreu na tarde de sábado (29).