DOF DOF apreende três veículos com produtos estrangeiros

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na noite de terça-feira (12), por volta das 21h50, três veículos carregados com produtos de origem estrangeira, sem a documentação de regularidade fiscal.

As apreensões ocorreram durante uma abordagem do policiamento para fiscalização na rodovia MS-462. Foram apreendidos oito volumes de jaquetas; quinze volumes de produtos para maquiagem; e, trinta pacotes de cigarros.

Os três condutores detidos disseram, aos policiais, que foram contratados para levarem os produtos apreendidos até a cidade de Nova Alvorada do Sul. Após a confecção do Boletim de Ocorrência, os homens foram liberados no 4º Batalhão de Polícia Militar de Ponta Porã (MS).

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais.