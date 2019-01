Quadrilha DOF identifica quadrilha responsável por sequestro; foram apreendidas também armas e munições Duas pessoas foram feitas reféns e um dos criminosos morreu na troca de tiros

Os quatro suspeitos presos pelo sequestro de duas pessoas na noite de ontem (20) em Ivinhema, distante 286 de Campo Grande, foram identificados. São eles Carlos Augusto Francelino de Souza, 30, Gabriel Ney dos Santos, 30, Júlio César Gomes de Paula, 31, e Fábio da Silva Lima, 31.

Além da recuperação e liberação dos reféns, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros com carregador estendido para 30 tiros, um revólver calibre 22 e uma arma de brinquedo.

A quadrilha foi presa após sequestro de dois homens em propriedade rural. No momento em que foram abordados por agentes do agentes do DOF (Departamento de Operações na Fronteira), na MS-141, próximo à Naviraí, os criminosos estavam de posse dos carros das vítimas, um Jeep Renegade e uma Toyota Hilux.

As vítimas foram ameaçadas, durante abordagem da polícia, houve troca de tiros e um quinto suspeito morreu. A identidade do criminoso ainda não foi divulgada.



Três integrantes da quadrilha foram presos e trazidos para a Defron (Delegacia de Repressão ao Crime de Fronteira), em Dourados, durante a madrugada. Já o quarto criminoso foi preso nesta manhã após diligências no local da abordagem.