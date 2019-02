Maracaju DOF prende homem por estelionato em Maracaju

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na tarde de terça-feira (5), por volta das 17h50, um homem de 28 anos de idade pelo crime de estelionato que é a "fraude praticada em contratos ou convenções, que induz alguém a uma falsa concepção de algo com o intuito de obter vantagem ilícita para si ou para outros".

A prisão ocorreu durante uma abordagem do policiamento para fiscalização na rodovia BR-267, região de Maracaju. Os policiais abordaram o condutor do veículo Hyundai HB20 S, de cor branca. O homem disse que vinha do estado de Goiás com destino ao Paraguai, a cidade de Pedro Juan Caballero, para comprar produtos eletrônicos.

Durante a checagem das informações, os policiais descobriram uma incoerência no registro do documento do veículo. Em contato com a pessoa constante no Cadastro Nacional de Veículos, no estado de Goiás, os policiais foram informados que o homem foi vítima de Estelionato e que seus documentos pessoais foram clonados e várias compras de veículos realizadas em seu nome. Versão confirmada por seu advogado.

Os policiais localizaram um rádio transceptor instalado em um compartimento oculto, no painel do veículo, além de oito mil e quinhentos reais em espécie.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.