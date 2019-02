DOF DOF prende mulher transportando droga na MS-164

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na tarde de terça-feira (12), por volta das 18h25, uma mulher de 20 anos de idade transportando 24 quilos de maconha, distribuídos em 25 volumes prensados.

A prisão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização, a um veículo de passageiro (Van), com itinerário de Ponta Porã/Capital. Os policiais localizaram o entorpecente em uma mala no compartimento de bagagens. Uma passageira assumiu a responsabilidade pela bagagem e contou aos policiais que fora contratada para levar a droga, de Ponta Porã, até Campo Grande.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais.