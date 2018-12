Curso especializado DOF recebe PMs de Goiás para curso especializado

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recebeu na manhã de ontem (11/12), 41 policiais militares, entre oficiais e praças, do Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar do Estado de Goiás matriculados no 6º Curso de Especialização em Operações de Divisas (6º Ceod).

A interação entre as polícias militares do Mato Grosso do Sul e Goiás proporcionou a troca de experiências de policiamento e combate aos crimes transfronteiriços, dentro das especificidades de cada localidade, bem como, conhecer a realidade de cada estado brasileiro.

O módulo somou oito horas/aulas divididos em duas instruções: “Iniciação às Técnicas de Entrevista” e “Busca Veicular”.

Sobre

O curso foi criado em 28 de dezembro de 2011, com o intuito de combater os principais crimes da divisa do Estado de Goiás. O DOF recepcionou os militares para a execução de um dos módulos previstos no curso.