Droga em MS DOF recupera veículo furtado e apreende quase 1 tonelada de droga em MS

Equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperou em Mato Grosso do Sul na terça-feira (30) um veículo que havia sido furtado há mais de um ano no Paraná. Com placas falsas de Passos, Minas Gerais, a Mitsubishi Pajero de cor prata transportava quase 1 tonelada de maconha.

De acordo com o registro da ocorrência, o flagrante ocorreu durante o policiamento para fiscalização na região de Paranhos.

Ao perceber a presença policial, o condutor evadiu-se em alta velocidade. A equipe realizou um acompanhamento tático até o momento em que o homem abandonou veículo e fugiu para a mata, às margens da rodovia, e não foi localizado.

Na Pajero carregada com 900 quilos de uma substância entorpecente, aparentemente maconha, havia um rádio de comunicação instalado.

Ao checar os agregados do veículo junto ao Sistema Criminal constatou-se um registro de Furto ocorrido na cidade de Toledo, Paraná, no dia 11 de julho de 2018.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos.