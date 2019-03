DOF DOF recupera veículo roubado em São Paulo e prende condutor foragido da Justiça

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram na manhã desta sexta-feira, por volta das 10h, um veículo Hyundai Tucson de cor prata e placas de Guarulhos (SP), com registro de Roubo na capital de São Paulo, e prenderam o condutor, um homem paraguaio de 66 anos de idade com Mandado de Prisão a cumprir no Brasil.

A apreensão do veículo e a prisão do condutor ocorreram depois que o homem ignorou a ordem de parada dos policiais, durante a tentativa de abordagem do bloqueio policial para fiscalização, na região de Ponta Porã. O condutor da Tucson deslocou no sentido a Ponta Porã, em alta velocidade e realizando manobras de invasão do sentido contrário da rodovia, colocando em risco a vida dos condutores, por cerca de vinte quilômetros.

Chegando na entrada da cidade de Ponta Porã, o homem acessou a linha internacional e não obedeceu a ordem de parada de uma equipe da polícia paraguaia, e prosseguiu até ser abordado pelos policiais paraguaios juntamente com os policiais do DOF. A polícia paraguaia entregou o condutor e o veículo apreendidos aos policiais brasileiros.

A ocorrência foi registrada e entregue na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã para os procedimentos legais.