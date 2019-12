Trânsito lento Dois acidentes em menos de 30 minutos tumultuam trânsito na Ernesto Geisel Colisões aconteceram na altura da Rua Sol Nascente e deixaram o trânsito lento, interditando duas faixas

Engavetamento aconteceu por volta das 7h20 Foto: Henrique Kawaminami

Em menos de 30 minutos, dois acidentes congestionaram, ainda mais, o trânsito na Avenida Ernesto Geisel, na esquina com a Rua Sol Nascente, no bairro Marcos Roberto. Em uma das colisões, um motociclista foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Almeida.

O primeiro acidente aconteceu por volta das 7h20, no engavetamento de três veículos: Prisma, caminhonete e Celta.

A motorista do Prisma, que não quis se identificar, uma faturista de 31 anos, disse que o trânsito estava muito congestionado e o sinal fechou. “A fila estava muito grande e eu ia reduzir”.

Na traseira deste carro, bateu caminhonete, danificando o porta-malas do Prisma e a frente do outro veículo. “Trânsito estava parado, foi um susto”, disse o condutor, um autônomo de 55 anos, que não quis se identificar também.

Dos três carros, o Celta foi o mais danificado e, com impacto, chegou a acionar o air bag do condutor.