Prefeitura de Caarapó Dois candidatos disputam eleição suplementar pela Prefeitura de Caarapó André Nezzi e Elzo Cassaro entraram na disputa pelo comando do município após Justiça Eleitoral cassar prefeito e vice por abuso de poder econômico

Eleitores de Caarapó –a 283 km de Campo Grande– começaram a ir às urnas a partir das 8h deste domingo (25) em eleição suplementar que vai escolher o novo prefeito do município. Dois candidatos disputam o pleito: o vereador e atual prefeito interino, André Nezzi (PDT) e o ex-prefeito Elzo Cassaro (Avante).

A eleição suplementar foi convocada pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) depois que o então prefeito Mário Valério (PR) e seu vice, Martin de Araújo (DEM), foram cassados em 28 de agosto sob acusação de abuso de poder econômico –eles teriam distribuído combustíveis a eleitores e utilizado indevidamente meios de comunicação, conforme decisão que foi mantida no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Nezzi lidera uma coligação composta por dez partidos: além do seu PDT, estão coligados o PRB, Progressistas, PT, MDB, PSB, PR, DEM, PSDB e PTC. Cassaro conta, além do Avante, com o apoio do PV.

Com cerca de 30 mil habitantes (conforme estimativas oficiais divulgadas neste ano), o eleitorado de Caarapó é composto por 20.393 pessoas, que são aguardadas nas 67 seções eleitorais. A campanha eleitoral foi realizada até sábado (24), na qual os dois concorrentes prometeram realizar caminhadas na área central e nos distritos. A votação termina às 17h, quando terá início a apuração.