Lotérica Dois dos três homens que roubaram quase R$ 100 de dono de lotérica são presos

Dois dos três homens que abordaram e roubaram quase R$ 100 mil do proprietário de uma casa lotérica em Fátima do Sul, foram presos. Segundo o Campo Grande News e como mostrado por aqui mais cedo, o crime aconteceu por volta das 15h de ontem (10/1). No mesmo dia, dois deles foram presos em Naviraí por equipes da Polícia Civil.

Após o roubo, equipes do SIG (Setor de Investigação Geral) da 1ª Delegacia de Polícia e do Núcleo Regional de Inteligência, faziam buscas para identificar e prender os suspeitos, quando receberam informações de que os alvos eram de Naviraí.

Equipes, então, foram até a cidade e conseguiram localizar dois dos três criminosos chegando na cidade por uma estrada. Eles foram presos em flagrante. Na casa do terceiro suspeito, foi encontrada mochila com grande quantidada de maconha. A polícia faz buscas para tentar encontrá-lo. O nome dos bandidos ainda não foi divulgado.

Caso

O crime ocorreu quando a vítima seguia para uma agência bancária. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o trio de criminosos abordaram o empresário. Eles fugiram em motos logo depois de pegar o dinheiro. A todo, foram levados R$ 97 mil na ação. Em 2013, o empresário sofreu crime semelhante, quando levava o dinheiro em malote para ser depositado, sendo baleado em uma das pernas.