Dois dos trigÃªmeos sÃ£o encontrados mortos

Afogamento Dois dos trigêmeos são encontrados mortos Corpo do pai dos irmãos foi encontrado por pescadores, uma das meninas continuam desparecida

Uma das meninas continua desaparecida Foto: Umuarama News

Corpos de dois dos trigêmeos que desapareceram no Rio Paraná no último sábado foram encontrados pelo Corpo de Bombeiro na tarde de ontem (1), na Praia do Sol, próximo ao Porto Izabel, no Rio Paraná em Mundo Novo. As vítimas foram identificadas como Giovane Neves Brum e da Irmã gêmea Bruna Neves Brum, ambos tinha 13 anos.

Bianca Neves Brum continua desaparecida, o pai das vítimas foi encontrado morto. De acordo com informações preliminares, as vítimas teriam chegado no local de barco, eles desembarcaram quando o nível do Rio Paraná já estava baixo, o local é um atrativo por que formar várias prainhas. De acordo com o Corpo de Bombeiro o local é considerado perigoso.

Os afogamentos teriam acontecido logo quando eles entraram no rio. Corpo de Bombeiros do MS, do Paraná e da Marinha do Brasil foram acionados para trabalharem nas buscas pelas vítimas.

O pai dos trigêmeos foi o primeiro a ser encontrado por pescadores que acionaram s autoridades. Corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), para ser submetida à perícia.