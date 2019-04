Maconha Dois homens são presos com 150 kg de maconha, pistola e 50 munições

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na quarta-feira, 24 de abril, dois homens transportando 150 kg de maconha, uma pistola 9mm e 50 munições de mesmo calibre, no km 14 da BR-262 em Água Clara.

Durante fiscalizações, foi dada ordem de parada a um Ford Ecosport com placas de Paranaíba. O motorista não obedeceu à ordem e iniciou fuga.

Foi realizado acompanhamento tático e durante a fuga o veículo realizou diversas manobras em alta velocidade, colocando em risco à vida de outros usuários da rodovia. Após 1,5 km o automóvel foi abordado.

Dentro do carro estavam dois homens de 34 e 27 anos. Após vistoria, foram encontrados 150 kg de maconha no porta malas do Ecosport, uma pistola 9 mm pronta para uso e 50 munições escondidas embaixo do banco do condutor.

O motorista revelou ter pego o automóvel já carregado com a droga em Campo Grande e levaria até a cidade mais próxima, não sabendo dizer o nome do município. Segundo ele, pelo transporte receberia R$ 3 mil. O passageiro alegou que estava apenas de carona e que havia sido roubado e estava sem seus documentos.

Os dois envolvidos foram presos e encaminhados, juntamente com a droga, o veículo, a arma e as munições, para a Delegacia de Polícia Civil em Água Clara.