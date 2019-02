Violência doméstica Dois homens são presos por violência doméstica

Em ocorrências distintas equipes da Guarda Municipal de Dourados prenderam dois homens por violência doméstica.

O primeiro fato ocorreu na madrugada de sábado por volta das 02h na bairro Canaã 2.

Uma mulher de 32 anos foi agredida pelo ex marido com socos e puxões de cabelo.

A Vítima estava na varanda de casa conversando com amigos quando o ex marido chegou e passou a xingá-la com palavrões entrando em luta corporal com um dos amigos da vítima. Logo em seguida passou a quebrar os vidros traseiro e lateral do veículo corsa que estava estacionado na garagem que é da sua cunhada e passou a agredir com socos e tapa a ex-mulher na frente da filha de 06 anos.

A equipe da GMD foi acionada e prendeu o autor D.M.A de 32 anos. O rapaz teve que ser encaminhado primeiro a UPA pois cortou o Braço quando quebrou o vidro do carro com soco. Logo em seguida foi levado a Delegacia de Polícia.

Outro caso de Violência contra mulher ocorreu no domingo por volta das 16h no Bairro Jardim Piratininga.

O autor R.W.V de 30 anos foi até a casa da ex-esposa e da irmã e agrediu as duas com socos e chutes. A vitima que tem uma medida protetiva contra o autor ainda foi ameaçada de morte, pois falou que iria dar uma facada nela e que mais tarde voltaria antes de fugir do local.

A Guarda Municipal foi acionada e em rondas no Bairro consegui prender o acusado que foi encaminhado até o DEPAC para os procedimentos legais.