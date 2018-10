Embraer Dois modelos de aviões executivos são lançados pela Embraer

A Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) apresentou os novos jatos executivos médio e super médio, Praetor 500 e Praetor 600. As duas aeronaves ficarão em exposição em Orlando (EUA) até quarta-feira (18). A apresentação ocorreu durante a convenção e exposição da aviação executiva Orlando Executive Airport, a edição 2018 da NBAA-BACE (National Business Aviation Association’s Business Aviation Conference and Exhibition).

“Os Praetors são aeronaves que certamente fazem jus aos seus nomes, liderando o caminho na redefinição das características do que uma aeronave de porte médio e super médio oferecem ao mercado”, disse o presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva, Michael Amalfitano.

“A introdução destas aeronaves sustenta a nossa visão de fascinar os clientes e proporcionar-lhes valor superior e a melhor experiência na indústria", acrescentou Malfitano.

Detalhes

O Praetor 600 será o jato executivo de porte super médio mais avançado, segundo a Embraer. A aeronave poderá fazer voos sem escalas entre Londres e Nova York. O Praetor 500 será capaz de chegar à Europa a partir da costa oeste dos EUA com uma única parada.

Com quatro passageiros e reservas NBAA IFR, o Praetor 600 terá um alcance intercontinental de 3.900 milhas náuticas (7.223 km). O Praetor 500 irá liderar a classe de porte médio, com alcance continental de 3.250 milhas náuticas (6.019 km).

"Os novos Praetor 500 e Praetor 600 serão as aeronaves mais tecnologicamente avançadas a entrar nas categorias de porte médio e super médio", afirmou o vice-presidente sênior de marketing da Embraer Aviação Executiva, Luciano Froes.

“Projetados para serem diferentes e propositalmente disruptivas [tecnologia que rompe com os padrões e modelos já estabelecidos no mercado], essas novas aeronaves oferecerão a melhor experiência para o cliente, com uma combinação incomparável de desempenho, conforto e tecnologia”, disse Froes.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.