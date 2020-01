Peru Dois moradores de MS estavam em acidente com ônibus que matou 18 no Peru

Tragédia registrada na madrugada de segunda-feira (6/1) no Peru resultou na morte de 18 pessoas que estavam num ônibus com turistas e deixou dezenas de feridos. Entre os passageiros que faziam parte do veículo havia casal morador no Mato Grosso do Sul, na cidade de São Gabriel do Oeste.

Conforme o Midiamax, o casal teria feito uma viagem para conhecer o Peru quando sofreram o acidente. Informações preliminares apontam que o rapaz passa bem, porém a namorada estaria em um hospital em Lima.

A embaixada do Brasil no Peru está auxiliando o casal.

O acidente aconteceu na rodovia Pan-Americana, em Arequipa, no distrito de Yauca. Conforme informações do jornal La República, o ônibus da empresa Cruz del Sur acabava de passar pelo pedágio de Yauca quando, ao fazer uma curva para a direita, virou para o lado esquerdo e deslizou por 45 metros, colidindo com uma linha de minivans e carros.

Havia 52 passageiros no ônibus e a maioria deles estava dormindo na hora do acidente. De acordo com a Sutran (Superintendência de Transporte Terrestre de Pessoas, Cargas e Mercadorias), indícios apontam que o ônibus estaria acima da velocidade permitida para a via.