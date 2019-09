Dois paraguaios assaltaram mulher e crianças na frente de escola

Dois paraguaios de 21 anos de idade foram os autores do assalto contra mulher e dois adolescentes em frente a uma escola particular de Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande. O roubo na manhã desta quarta-feira (18) foi gravado por câmera de segurança e o vídeo viralizou em redes sociais e grupos do aplicativo WhatsApp.

Cristian Daniel Cabanhas Gonzalez e Oscar Fretes Jara, o “Nikito”, foram presos pela Guarda Civil Municipal de Fronteira. Eles estavam com a moto usada no assalto, uma Kenton vermelha, também roubada. Com a dupla os guardas encontraram o celular roubado da mulher e a arma usada no crime, revólver calibre 38.

De acordo com o secretário municipal de Segurança de Ponta Porã Marcelino Nunes de Oliveira, equipe de moto da Guarda Civil fazia ronda preventiva pela Rua Antônio João, nas proximidades do 4º Batalhão da Polícia Militar, quando avistou a dupla na Kenton vermelha, igual à usada no assalto em frente à escola.

Quando tentaram fazer a abordagem, os guardas perceberam o momento em que Cristian, que estava na garupa da moto, tentou se desfazer do revólver que estava na cintura. Os dois foram cercados e presos. A arma tinha duas cápsulas, uma deflagrada e outra “picotada”, ou seja, com marca da agulha do gatilho, mas que não disparou.

Oscar Jara era foragido do sistema prisional por tráfico de drogas. Os dois confessaram o assalto e foram levados para a Polícia Civil. Com eles os guardas encontraram um papelote de cocaína.