Proteção animal Dois raros leões brancos nascem em santuário francês de proteção animal Essas fofuras foram batizadas em homenagem ao casal protagonista do filme O Rei Leão, Nala e Simba

Dois raros leões brancos nasceram em 28 de julho no santuário "Caresse de tigre", no nordeste da França. A agência France Presse informou neste domingo (11) que essas fofuras foram batizadas em homenagem ao casal protagonista do filme O Rei Leão, Nala e Simba.

O santuário ocupa 300 hectares da área de floresta da cidade de La Mailleraye-sur-Seine, e é gerenciado por dois ex-artistas circenses. Atualmente, segundo o site da associação, eles acolhem doze grandes felinos no espaço que margeia o rio Sena.

Por enquanto, os animais vivem com os proprietários e já são amigos dos cachorros do casal.