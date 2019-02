Desmatamento Dois são autuados em R$ 10 mil por desmatamento ilegal de matas ciliares de rio

Homens de 47 e 52 anos, foram autuados administrativamente e multados por desmatarem ilegal de matas ciliares do rio Sucuriú para construção de ranchos pesqueiros. Eles foram identificados no início desta tarde (07).

Conforme nota da Polícia Militar Ambiental de Cassilândia, equipe realizava fiscalização ambiental no rio Sucuriú, em Inocência, ação esta intensificada com a piracema, quando constatou a supressão vegetal de matas nativas protegidas da margem do rio.

Os autores realizaram o desmate de 1 hectare de vegetação protegida, medido em GPS, para a construção de dois ranchos pesqueiros. As atividades aconteceram sem autorização ambiental do órgão competente.

A PMA constatou ainda que árvores derrubadas da área de preservação permanente do rio foram amontoadas e queimadas.

Os infratores foram autuados administrativamente e multados em R$ 5.000,00 cada.

A PMA interditou as atividades e os autuados também responderão por crime ambiental e, se condenados, poderão pegar pena de detenção de um a três anos de detenção.

Os infratores foram notificados a apresentar junto ao órgão ambiental Estadual um plano de recuperação da área degradada e alterada (Prada).