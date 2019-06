Autuados Dois são autuados em R$ 10 mil por manutenção de gado em área protegida

Dois assentados de 55 e 66 anos foram autuados pela Polícia Militar Ambiental por criação de gado em área protegida de reserva legal coletiva do assentamento Itamarati, em Ponta Porã. Eles foram identificados nesta quarta-feira (05).

Policiais Militares Ambientais de Amambai receberam denúncias de que dois assentados estariam criando gado dentro da reserva legal coletiva do assentamento Itamarati, inclusive, que estaria havendo desentendimentos entre eles.

Os policiais foram até ao local e confirmaram as denúncias. No ponto, várias cabeças de gado estavam dentro da reserva legal do Assentamento.

Os proprietários do gado foram localizados e ambos utilizavam menos de um hectare da área protegida de reserva legal, para a criação dos animais.

Eles foram autuados administrativamente e multados em R$ 5 mil cada. Eles também responderão por crime ambiental, podendo pegar pena de três meses a um ano de detenção.