Maconha Dois são flagrados com maconha na rodoviária

Duas pessoas acabaram flagradas no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares, em Dourados, com maconha dentro das bagagens. Os casos ocorreram na noite de sexta-feira (23/11) em ações da Guarda Municipal no local.

Por volta das 21h30, equipe fiscalizava ônibus com destino ao Paraná e encontrou com Cristiane Barreto da Silva, 22, moradora em Umuarama (PR), sete tabletes da droga, pesando 6,7 quilos.

Questionada, disse ter recebido telefonema de uma pessoa para pegar o entorpecente no Paraguai e entregar em Londrina (PR). Pelo transporte receberia R$ 1 mil. Encaminhada à Polícia Federal e autuada em flagrante pelo tráfico internacional de drogas.

Já às 22h30, adolescente de 16 anos, morador em Sinop (MT), foi apreendido dentro de um ônibus que realizava itinerário entre Ponta Porã e Campo Grande com 17 tabletes e maconha, totalizando 14,3 quilos.

Os guardas chegaram até ele após denúncia de usuários apontando para forte cheiro da droga no veículo.

Ao ser abordado, o menor alegou ter comprado o ilícito por R$ 2,5 mil para comercializar na cidade onde reside.

Levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuado pelo ato infracional tráfico de drogas.