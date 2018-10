Drogas Dois são presos após arremessarem drogas para dentro de presídio

O 8º Batalhão de Nova Andradina através da equipe de rádio patrulha, prendeu na manhã de terça (23) um jovem de 19 anos, e um adolescente de 14 anos após serem flagrados tentando introduzir drogas no estabelecimento penal de Nova Andradina.

A equipe realizava policiamento no presídio, onde é responsável pela guarda externa, quando observaram que foi lançado de fora do presídio uma sacola que caiu próximo ao pátio onde os policiais se encontravam. Dentro da sacola havia maconha.

Ao fazer busca nas imediações do local foi visualizado um adolescente correndo e populares apontaram que um veículo placas de diamante do norte embarcou o adolescente e foi em direção da avenida Eurico Soares de Andrade. Os policiais imediatamente empreenderam busca pelo veículo suspeito e em frente do banco do Brasil conseguiu interceptar o carro e seu condutor.

Ao descer do veículo um dos ocupantes estava com um sacola na mão idêntica à lançada para dentro do presídio e que ao ser revistada também continha maconha.

Em busca no veículo foram encontrados dois invólucros debaixo dos bancos dianteiros de cocaína que também seria lançados para dentro do presídio. Os entorpecentes após pesados totalizaram 451 gramas de maconha e 215 gramas de cocaína.

Os autores receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia juntamente com a droga encontrada.