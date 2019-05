Maconha Dois são presos com maconha dentro de ônibus em MS

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na manhã de domingo um homem e duas mulheres transportando vários tabletes de maconha, que juntos somaram 38 quilos.

As prisões ocorreram durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização na região de Ponta Porã (MS). Os policiais localizaram, no compartimento de bagagens, as malas com o entorpecente.

Um dos passageiros, um homem de 21 anos de idade, transportava 20 quilos do entorpecente e disse que foi contratado para levar a mala com a droga até Ji-Paraná (RO).

As mulheres, mãe (42) e filha (20), disseram que foram contratadas para levar os 18 quilos da droga para a cidade de Palmas, município do Estado do Paraná.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã, onde os detidos foram ouvidos e autuados pelo crime de Tráfico de Drogas e permanecem à disposição da Justiça.