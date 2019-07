Tráfico de droga Dois são presos por tráfico de droga em ônibus que saía de Dourados

Um homem e uma mulher foram presos pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em ônibus de passageiros que saía de Dourados na madrugada de domingo (21). Mesmo com destinos diferentes, eles tinham algo em comum: transportavam droga. Por isso, as viagens deles não continuaram.

De acordo com o registro da ocorrência, ao todo foram encontrados 46 quilos de maconha. A droga estava em malas no compartimento de bagagens. O homem, de 20 anos de idade, disse que foi contratado para levar o entorpecente de Ponta Porã até Fortaleza, no Ceará. A mulher, de 33 anos, alegou ter sido contratada para transportar a droga do mesmo município sul-mato-grossense, mas para Tarumã, distrito de Araputanga, no Mato Grosso.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), onde o casal foi ouvido e autuado, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas.