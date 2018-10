Incêndios Dois veículos são incendiados em menos de 24 horas Um dos veículos pertence a um agente penitenciário

Dois incêndios em veículos foram registrados pelo 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá nas últimas 24 horas. A primeira ocorrência aconteceu na manhã de segunda-feira (29) no terreno da subestação de energia de Corumbá, na BR-262. Veículo Renault Kangoo foi destruído pelas chamas. Ninguém se feriu e não foram identificadas as causas do incêndio.

Na madrugada desta terça-feira (30), os bombeiros foram até o estacionamento do Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto no bairro Aeroporto também em Corumbá, para combater as chamas que atingiram veículo Fiat Siena. O carro, que pertence a um agente penitenciário que estava de plantão, foi completamente consumido pelas chamas. Não há mais informações sobre o caso.