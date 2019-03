DÃ³lar cai, depois de quatro altas seguidas

Dólar Dólar cai, depois de quatro altas seguidas Bolsa fecha em alta de mais de 1%

Depois de quatro altas consecutivas e de atingir a maior cotação do ano, o dólar caiu nesta sexta-feira (8). A moeda norte-americana fechou o dia vendida a R$ 3,87, com recuo de R$ 0,015 (-0,37%).



Mesmo com a queda de , a divisa acumulou alta de 2,38% nesta semana. Esta foi a terceira semana seguida em que o dólar subiu.

No mercado de ações, o Ibovespa, principal indicador da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), encerrou o dia com alta de 1,09%, aos 95.365 pontos. Foi a valorização consecutiva do indicador.



O Ibovespa começou o dia operando em queda, mas reverteu a tendência e passou a subir no início da tarde.