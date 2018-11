Dólar Dólar encerra a semana em queda de 0,06%

A cotação da moeda norte-americana encerrou a semana em queda de 0,06%, valendo R$ 3,736 para venda. Depois de oscilar entre alta e baixa nos pregões desta semana, o dólar encerra com valorização acumulada de 1,13%, com a segunda alta semanal seguida.

O Banco Central também fechou o último pregão da semana mantendo os swapscambiais tradicionais, sem ofertas extraordinárias de venda futura da moeda.

O Ibovespa, índice da B3, fechou o pregão de hoje em alta de 0,02%, com 85.641 pontos. As ações das principais empresas mantiveram a mesma tendência de alta, com Petrobras encerrando a semana valorizada em 0,32%, Itau com alta de 1,16%, Bradesco com valorização de 1,48%. Já os papéis da Vale fecharam a semana em queda de 4,05%.