Dólar Dólar fecha em alta após corte de juros nos EUA e passa de R$ 3,80

O dólar fechou em alta nesta quarta-feira (31), depois de passar a maior parte do dia em queda, repercutindo a tomada de fôlego da moeda no exterior após o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, cortar os juros em 25 pontos-base, para entre 2% e 2,25%, no primeiro corte da taxa desde 2008.

A moeda norte-americana encerrou o dia em alta de 0,73%, vendida a R$ 3,8184. Mais cedo, chegou a ser vendida a R$ 3,7487, recuando mais de 1%.

No dia anterior, o dólar subiu 0,21%, a R$ 3,7908.

O mercado aguarda para o início da noite a decisão sobre os juros aqui no Brasil. No caso do Copom, as apostas estão ainda mais consolidadas em torno da redução de 0,25 ponto percentual, o que levaria a Selic, atualmente em 6,5% ao ano, para uma nova mínima histórica.

Da mesma maneira, o mercado se atentará a pistas que o BC dará sobre decisões futuras, visto que a pesquisa Focus vem indicando que o mercado espera a Selic em 5,50% ao fim de 2019.