Dólar Dólar fecha em alta com exterior e cenário político

O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (5) em sintonia com o cenário externo e com o mercado acompanhando os passos do presidente eleito Jair Bolsonaro e de sua equipe.

A moeda norte-americana subiu 0,88%, vendida a R$ 3,7269. Na máxima do dia, chegou a R$ 3,7224, e na mínima, a R$ 3,6921.

As atenções seguiram voltadas para a transição de governo nesta semana, bem como a formação da equipe do novo governo de Bolsonaro.

"O dólar aqui acompanha o desempenho de sua congênere no exterior, mas a expectativa do encontro do presidente eleito, Jair Bolsonaro, com Michel Temer, na quarta-feira, tendo a possibilidade de negociação para votar parte da reforma da Previdência ainda este ano, poderá trazer um cenário positivo aos mercados locais", escreveu a Correparti Corretora em relatório, segundo a Reuters.

Na última sessão, a moeda norte-americana caiu 0,76%, vendida a R$ 3,6943. Na semana passada, acumulou alta de 1,16%.

Cenário externo

No exterior, o dólar rondou a estabilidade contra diversas moedas antes das eleição parlamentar norte-americana na terça-feira, que pode trazer volatilidade aos mercados, destaca a Reuters. O Partido Democrata tem grande chance de assumir o controle da Câmara dos Deputados dos EUA com o Partido Republicano provavelmente mantendo o Senado.

O dólar subiu em relação a moedas de países emergentes, como peso mexicano e o rublo, depois que os dados de emprego dos Estados Unidos divulgados na sexta-feira reforçaram as expectativas de mais aumentos de juros no país, enquanto as esperanças de um acordo comercial entre a China e os EUA foram anuladas por comentários da Casa Branca.

Dados mais fracos da economia chinesa também mantiveram no foco as preocupações sobre o crescimento global.

Projeções e BC

A projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2018 recuou de R$ 3,71 para R$ 3,70 por dólar, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (5). Para o fechamento de 2019, permaneceu estável em R$ 3,80 por dólar.

O Banco Central vendeu nesta sessão 13,6 mil contratos de swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares. Desta forma, rolou US$ 1,36 bilhão do total de US$ 12,217 bilhões que vence em dezembro. Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.