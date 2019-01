Dólar Dólar fecha em alta de olho no exterior

O dólar subiu nesta terça-feira (15), acompanhando o comportamento externo da moeda após a China sinalizar medidas de estímulo à economia e com os investidores aguardando o desfecho da votação do Brexit no Parlamento do Reino Unido.

A moeda norte-americana subiu 0,72%, vendida a R$ 3,7264. Na máxima do dia, chegou a R$ 3,7274.

Na segunda-feira (14), o dólar caiu 0,40%, R$ 3,6996.