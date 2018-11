Dólar Dólar fecha em alta e se aproxima do patamar de R$ 3,80

O dólar fechou em alta nesta quarta-feira (21), voltando a se aproximar do patamar de R$ 3,80, num movimento de correção com a piora do cenário internacional. Na terça, o pregão doméstico não funcionou em razão de feriado pelo Dia da Consciência Negra.

A moeda norte-americana subiu 0,72%, a R$ 3,7901. Na máxima da sessão, o dólar chegou a R$ 3,7990.

Na véspera, o preço do petróleo desabou, impactando as ações do setor energético dos Estados Unidos, com as bolsas tombando ainda com pressão de papéis de tecnologia e preocupações sobre a desaceleração do crescimento global, a trajetória dos juros nos Estados Unidos e a guerra comercial.

“As tensões se elevam com a recente realização de lucros, principalmente de empresas de tecnologia americanas e com a forte derrocada do petróleo", informou a gestora Infinity em relatório, segundo a Reuters.