Dólar Dólar fecha em alta pelo 4º dia seguido e vai a R$ 3,82

O dólar fechou em alta nesta sexta-feira (23), pela quarta sessão seguida, em meio à continuidade das preocupações com a guerra comercial entre Estados Unidos e China e com a desaceleração da economia global e de olho na renovação da equipe do novo governo.

A moeda norte-americana subiu 0,42%, vendida a R$ 3,8216. Na máxima do dia, alcançou R$ 3,8306. O dólar turismo fechou negociado a R$ 3,99 (sem impostos).

Na semana, o dólar subiu 2,26%. No acumulado do mês, a moeda avançou 2,66% e, no ano, 15,33%.

Como pano de fundo, as últimas indicações da equipe do novo governo no Brasil foram bem recebidas, mas o mercado segue atento às negociações políticas por causa da necessidade de governabilidade para aprovar as reformas fiscais.

Na véspera, o dólar fechou em alta de 0,41%, a R$ 3,8057 na venda. Na máxima do dia, chegou a R$ 3,8257. O dólar turismo fechou negociado a R$ 3,97, sem considerar a cobrança de IOF (tributo).