Dólar Dólar fecha em alta pelo terceiro pregão seguido

A cotação da moeda norte-americana encerrou o pregão de hoje (22) em alta pelo terceiro pregão seguido, com valorização de 0,41% valendo R$ 3,8057 para venda. O dólar já acumulava ontem uma alta de 0,72%. A alta ocorreu mesmo com o feriado no mercado norte-americano pelo Dia de Ação de Graças. O Banco Central seguiu com a política tradicional de swaps cambial, sem realizar leilões extraordinários de venda futura do dólar.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou em alta de 0,24% com 87.477 pontos. Apesar da valorização do dia, as ações das principais companhias terminaram o dia em queda, como Petrobras com menos 0,16%, Vale com baixa de 1,08% e Itaú caindo 0,06%.