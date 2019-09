Dólar Dólar fecha em queda de 0,76%, cotado a R$ 4,06; Bolsa sobe 0,4% Moeda fecha em queda influenciada por bons sinais sobre a economia brasileira

O dólar comercial encerrou a quarta-feira (11) com queda de 0,76%, cotado a R$ 4,064 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, fechou o dia com alta de 0,4%, aos 103.445,60 pontos.

A moeda fecha em queda influenciada por bons sinais sobre a economia brasileira e a aguardada decisão de política monetária do Banco Central Europeu.

O volume de vendas no varejo cresceu 1% em junho sobre junho, com ajuste sazonal, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Este é o melhor desempenho para o mês desde 2013. No sétimo mês do ano passado, as vendas haviam aumentado 2,7%.

A notícia de que o relator da reforma da Previdência, Tasso Jereissati (PSDB-CE), vai retirar do texto da PEC da reforma da Previdência qualquer trecho que possa força-lo a retornar à Câmara dos Deputados, também pressionou o dólar contra a moeda nacional.