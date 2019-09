Dólar Dólar fecha estável, a R$ 4,16 na venda; Bolsa encerra em queda Moeda norte-americana fechou próxima à estabilidade contra o real, em meio à apreensão do mercado

O dólar comercial fechou a terça-feira (24) estável com queda de 0,03%, cotado a R$ 4,16 na venda.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, encerrou o dia em queda de 0,73%, a segunda consecutiva, a 130.875 pontos.

A moeda norte-americana fechou próxima à estabilidade contra o real, em meio à apreensão do mercado diante do adiamento da votação do parecer do relator da Previdência na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) com agentes do mercado de olho nos desenvolvimentos das relações comercias entre Estados Unidos e China.