Dólar Dólar fecha estável, de olho em Fed e cenário político

O dólar fechou com estabilidade nesta quinta-feira (8), monitorando o cenário externo em dia de decisão de política monetária do Federal Reserve (BC dos EUA), e com os investidores à espera de novidades sobre a equipe econômica do presidente eleito Jair Bolsonaro e sobre a reforma da Previdência.

A moeda norte-americana fechou a R$ 3,7383. Na máxima do dia, o dólar chegou a R$ 3,7623 e na mínima, a 3,7167. No ano, o dólar acumula alta perto de 13%.

Já o dólar turismo era vendido perto de R$ 3,90, sem considerar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).