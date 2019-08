Dólar Dólar tem alta de 0,34% e fecha a R$ 4,17; Bolsa supera os 100 mil pontos Valor é o mais alto desde 13 de setembro do ano passado, quando chegou aos R$ 4,19, recorde histórico do Plano Real

O dólar comercial encerrou a quinta-feira (29) em alta de 0,39% e alcançou os R$ 4,172 para venda. O valor é o mais alto desde 13 de setembro do ano passado, quando chegou aos R$ 4,19, recorde histórico do Plano Real.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, superou os 100 mil pontos. Aa Bolsa registrou alta de 2,37%, fechando o dia aos 100.524,43 pontos. foi o primeiro fechamento acima dos 100 mil pontos em cinco pregões e o melhor desempenho diário desde 21 de maio.

O mercado repercutiu o desempenho acima do esperado do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro no segundo trimestre e acompanhou as bolsas internacionais após a China abaixar o tom sobre a guerra comercial.

Por outro lado, o anúncio do governo da Argentina, que pediu prazo maior para pagar as obrigações de curto prazo e declarou que pretende renegociar com o FMI (Fundo Monetário Internacional), trouxe impacto no mercado de câmbio.