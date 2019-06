Valorização Dólar tem valorização de 1,16% e fecha sexta-feira cotado a R$ 3,89 Moeda norte-americana acumulou alta de 0,56% na semana

O dólar comercial fechou a sexta-feira (14) em alta de 1,16%, cotado a R$ 3,899 para venda. É a maior alta diária desde 17 de maio, quando teve valorização de 1,62%. Na semana, a moeda norte-americana acumulou alta de 0,56%.

A moeda já operava em alta quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou as alterações apresentadas pela Câmara dos Deputados na reforma da Previdência, como a retirada da capitalização, novas regras de transição e tempo menor de contribuição para as mulheres.

O relator da reforma na comissão especial da Câmara, Samuel Moreira (PSDB-SP), propôs mudanças à proposta do governo, reduzindo a expectativa de economia prevista para R$ 913,4 bilhões.

No exterior, números da economia dos Estados Unidos ajudaram na valorização da moeda. A produção industrial do país avançou em maio, o primeiro ganho mensal do ano, além de aumento nas vendas no varejo.

O Banco Central vendeu todos os 5.050 contratos de swap cambial tradicional ofertados em rolagem do vencimento julho.