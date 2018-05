Domingo com pouca nebulosidade e temperatura em elevação

Foto: web

A partir deste domingo (27.5), já não há mais expectativa de precipitação e o predomínio será de pouca nebulosidade em Mato Grosso do Sul.

Com o tempo firme, a umidade relativa do ar deve ficar ente 30% a 90% tornando-se mais frequentes e abrangentes os ventos, o que também favorece a formação de névoa seca. O Estado registra temperatura de 14ºC a 34ºC. AS informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:

