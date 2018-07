Tempo Domingo de céu nublado, mas sem expectativa de chuva

Foto: Chico Ribeiro

Condição de céu parcialmente nublado na região Pantaneira e tempo firme com sol entre nuvens nas demais áreas de Mato Grosso do Sul, sem expectativa de chuva. Umidade relativa do ar fica baixa nas horas mais quentes do dia; caindo de 95% para 30%.

Em relação às temperaturas a variação será mínima de 14ºC a 33ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira como deve ficar a temperatura hoje em alguns municípios: